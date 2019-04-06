صور.. الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطاروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، والقمص تادرس فتحى راعى الكنيسة، كنيسة الشهيد ملاك مخائيل بالمنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ .

أكد القمس تادرس فتحي ، راعي كنيسة الملك مخائيل بالمنشاة الكبرى،إن الكنيسة التي تم افتتاحها، تم انشاؤها عام 2004 م، بعد صدور قرار التقنين، والكنيسة تقع على مساحة 3 قراريط ونصف،وتضم ملحق به مبنى خدمات،عبارة عن مكاتب إدارية للكنيسة وقاعات للأفراح والعزاء.