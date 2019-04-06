video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى

السبت، 06 أبريل 2019 12:17 ص
صور.. الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى نيافة الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
افتتح نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطاروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، والقمص تادرس فتحى راعى الكنيسة، كنيسة الشهيد ملاك مخائيل بالمنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ .
 
أكد القمس تادرس فتحي ، راعي كنيسة الملك مخائيل بالمنشاة الكبرى،إن الكنيسة التي تم افتتاحها، تم انشاؤها عام 2004 م، بعد صدور قرار التقنين، والكنيسة تقع على مساحة 3 قراريط ونصف،وتضم ملحق به مبنى خدمات،عبارة عن مكاتب إدارية للكنيسة وقاعات للأفراح والعزاء.
 
نيافة الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بكفر الشيخ (1)
 

نيافة الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بكفر الشيخ (2)
 

نيافة الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بكفر الشيخ (4)
 

نيافة الأنبا ماركوس يفتتح كنيسة الشهيد ملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بكفر الشيخ (5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يسلم19 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كنيسة

قلين

افتتاح

نيافة الأنبا ماركوس

أسقف دمياط وكفر الشيخ




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة