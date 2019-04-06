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صندوق النقد الدولى يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.9% العام المالى المقبل

السبت، 06 أبريل 2019 10:24 ص
صندوق النقد الدولى يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.9% العام المالى المقبل كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

 

وقال تقرير صندوق النقد الدولى، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، والذى بدأ بتحرير سعر الصرف والعمل على دعم المالية العامة للدولة بخفض الدين والعجز فى الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وشهد الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية إلى جانب انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.

 

وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن معدل التضخم المتوقع بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 من المتوقع أن ينخفض إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.

 

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون – يساوى 1000 مليار - جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

 

يأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

 

 

 


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