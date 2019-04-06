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صرف العلاج بالمجان لـ 12 ألف و 124 مريضاً فيروس سى بالشرقية

السبت، 06 أبريل 2019 11:55 ص
صرف العلاج بالمجان لـ 12 ألف و 124 مريضاً فيروس سى بالشرقية حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبى عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة ذلك ضمن حملة 100 مليون صحة.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم 3 مليون و 355 ألف و 76 مواطن ،وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 12 ألف و 124 مريضا، و إجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر"  40 ألف و 217 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة إستمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبى للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً.

كانت الحملة انطلقت فى الأول من مارس الماضى و من المقرر أن  تنتهى نهاية أبريل الجارى  مؤكداً ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبى على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات.

 

 


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