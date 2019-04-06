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شراء 7 ماكينات غسيل كلوى بتكلفة مليون و400 ألف جنيه لجامعة سوهاج

السبت، 06 أبريل 2019 10:52 م
شراء 7 ماكينات غسيل كلوى بتكلفة مليون و400 ألف جنيه لجامعة سوهاج رئيس الجامعة
سوهاج - محمود مقبول
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انتهت جامعة سوهاج من شراء 7 ماكينات غسيل كلوى لوحدة الغسيل الكلوى للكبار بالمستشفى الجامعى، وذلك بمبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، وجار تركيبها من قبل مهندسى الشركة الموردة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف "عزيز" أن ذلك يأتى فى إطار جهود الجامعة فى توفير خدمة طبية متميزة وتحسين أداء وحدة الكلى الصناعى لخدمة مرضى الفشل الكلوى بالمحافظة ومحافظات صعيد مصر المجاورة.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، إلى أن توفير هذه الماكينات جاء ضمن خطة الإحلال والتجديد لوحدة الغسيل الكلوى للكبار، حيث تم تكهين عدد سبع ماكينات قديمة انتهى عمرها الافتراضى ليتم إحلالها بهذه الماكينات السبع الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر عدد المرضى المتاح لهم إجراء جلسات الغسيل الكلوى أسبوعيا.

وأكد الدكتور على طه القرياتى، أستاذ أمراض الكلى ورئيس وحدة الكلى الصناعى بالمستشفى، أن الوحدة تخدم قطاعا كبيرا من مرضى الكلى على مستوى الصعيد، حيث يتردد على الوحدة من ٢٠ إلى ٢٥ حالة طوارئ يوميا، ومن ١٠ إلى ١٥ حالة غسيل يومى، كما يوجد ما يقرب من ٢١٠ مرضى يجرون عملية الغسيل الكلوى ثلاث مرات فى الأسبوع بصفة دائمة ودورية.


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