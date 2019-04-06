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شاهد فى دقيقة..حزب نتنياهو يهدد منافسيه فى انتخابات الكنيست بالملفات السرية

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة..حزب نتنياهو يهدد منافسيه فى انتخابات الكنيست بالملفات السرية نتنياهو
إعداد ــ هاشم الفخرانى
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يقود حزب الليكود الإسرائيلى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة شعواء ضد الأحزاب اليهودية المنافسة له، فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 9 أبريل الجارى.

وألقى الليكود بالتهم جزافا على العديد من الشخصيات التى سطع نجمها فى أعقاب الدعوة لانتخابات مبكرة، والفيديو التالى يرصد أهم الشخصيات الإسرائيلية التى نالت منها حملة الليكود.

• أساليب ملتوية يتبعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ضد الأحزاب الإسرائيلية

• بعد الدعوة لانتخابات مبكرة بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية الموالية لنتنياهو شن حملة ضد الأحزاب الاسرائيلية والشخصيات التى لها حظوظ فى تشكيل الحكومة الجديدة

•  نشر موقع "مكان" تقريرا يدعى أن ايليت شاكيد وزيرة القضاء والقيادية بحزب البيت اليهودى أطلقت الرصاص على نفسها خلال خدمتها بالجيش بهدف الحصول على تعويضات مادية وإعفاء من الجيش، وأنها دائما ما تدعى الشجاعة وتفاخرها بالجيش والحقيقة غير ذلك.

• كما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريرا بأن بانى جنتس مؤسس حزب "الحصانة" متورط فى فضائح عسكرية.

• كما طالت الحملة أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلى السابق ورئيس حزب  إسرائيل بيتنا، حيث اتهم قيادى بحزب الليكود "ليبرمان" بالتقصير خلال الهجوم على غزة فى ديسمبر الماضى، وقال إن ليبرمان مثل الجرو الصغير الذى ينبح بدون أنياب.


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