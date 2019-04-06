سفير مصر ببرلين يبحث في معرض هانوفر التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعى

كتب محمد الجالي

قام الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر، في المانيا بجولة تفقدية في معرض هانوفر الصناعي الذي يعد أكبر معرض صناعي على مستوى العالم متخصص في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والجيل الرابع والخامس للاتصالات، وميكنة العمليات الصناعية، ووسائل التنقل الحديث الكهربائي والذكي، ويشارك فيه أكثر من 6500 شركة ومعهد بحثي سواء من المانيا أو من مختلف أنحاء العالم وخاصة القارة الأوروبية والولايات المتحدة والصين واليابان.

تأتي مشاركة عبد العاطي في ضوء الاهتمام المصري المتنامي بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والميكنة الصناعية في مختلف القطاعات الصناعية في ظل خطط التحديث التطوير الجارية على مختلف الأصعدة، ولاسيما بناء 14 مدينة جديدة، وتطوير نظم التنقل الذكي والكهربائي، وتطوير الاستراتيجية المصرية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقد أجرى السفير المصري في برلين على هامش الجولة عددا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات الألمانية والعالمية والاتحادات الصناعية الألمانية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الألماني للصناعات الإلكترونية والميكانيكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ZVEI، والاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة Bitkom، بهدف بحث فرص التعاون مع الجانب المصري وتدريب الكوادر المصرية على استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة بكفاءة وفعالية، فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا في هذه المجالات للجانب المصري.

كما قام عبد العاطي بتفقد جناح العرض الخاص بشركة ABB العالمية ومقابلة كبار مسئولي الشركة الذين أثنوا على مستوى علاقات التعاون القائمة بين مصر والشركة. وقد تضمن جناح الشركة عرض بعض المنتجات من المحولات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء التي يتم تصنيعها في مصر من خلال مصنع الشركة في العاشر من رمضان، إلى جانب عرض منتجات الشركة المتنوعة القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والخاصة بشحن وسائل التنقل الكهربائي سواء سيارات الركوب الكهربائية أو حافلات نقل الركاب والشاحنات الكهربائية.

كما أكد مسئولو الشركة حرصهم على توسيع نشاط الشركة في السوق المصري في ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والاهتمام المصري المتنامي بقطاع التنقل الكهربائي والذكي، حيث تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والمشاورات خلال الفترة المقبلة.