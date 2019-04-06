سحب واسترداد 7 قطع أراضى لعدم قيام أصحابها بالبناء فى الشروق

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع الأراضى أرقام (٤ – ٦أ – ‪٣٢ – ٣٣ – ٣٥ – ٣٤‬) بمركز المدينة القطاع الغربى، وذلك لعدم قيام أصحابها بالبناء ضمن المُدد الممنوحة، وتركهم الأرض فضاء، كما تم سحب واسترداد قطعة الأرض رقم ٣٨ بالمجاورة ب٢ بالحى الثانى غرب، وما عليها من منشآت، لعدم سداد الأقساط المستحقة عليها.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه لا تهاون فى استيداء حق الدولة، وتطبيق القانون واللائحة العقارية للهيئة، من أجل الحفاظ على الطابع العمرانى المتميز للمدن الجديدة.