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سامح شكرى خلال مؤتمر مع لافروف: نتطلع لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع موسكو

السبت، 06 أبريل 2019 01:07 م
سامح شكرى خلال مؤتمر مع لافروف: نتطلع لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع موسكو سامح شكرى وزير الخارجية
كتب إبراهيم حسان
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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه تم استعراض أوجه العلاقات مع موسكو، خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للقاهرة، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، تم فيها استعراض تفاصيل أوجه العلاقات الثنائبة المتشعبة، لخدمة مصالح الشعبين، وتعزز من النمو الاقتصادى فى مصر.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيجى لافروف بالقاهرة، أنه يتطلع إلى تنفيذ كافة الاتفاقيات الهامة التى تم إبرامها فى فى هذا الصدد، وذلك يأتى على أرضية الاتفاق التعاون الاستراتيجى الشامل الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضى لموسكو.


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لافروف

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