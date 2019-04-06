رانيا المشاط: السياحة السبيل للتغلب على الإجراءات الحمائية

كتبت – آمال رسلان

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد للرؤساء المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنعقد خلال الفتـرة من 6 إلى 7 إبريل الجارى بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "نحو نظم جديدة للتعاون ".

وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الى أن قطاع السياحة بات من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا فى اقتصاديات للدول، حيث يأتى 10% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى من قطاع السياحة، ويمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، ويوفر قطاع السياحة 1/10 من كل فرصة عمل، بالإضافة إلى هذا فإن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة ويحافظ على التراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام.

وأكدت على أن قطاع السياحة أصبح ملاذ الدول لزيادة الصادرات وتوفير العملات الاجنبية، مشيرة إلى أنه فى ظل انتهاج بعض الدول اجراءات حمائية وسياسات انغلاقية والتى ظهرت مؤخراً فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ومعضلة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يعتبر قطاع السياحة سبيلا للتغلب على هذه السياسات حيث يساهم السفر وتنقل الأفراد بين الدول فى تبادل الثقافات ونشر السلام والتغلب على الاختلافات والتعرف على عادات الشعوب مما يؤدى الى تعميق العلاقات بينها ويكون له أكبر الأثر فى التخفيف من التوترات السياسية.

وأشارت الى أن رؤية وزارة السياحة تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، مؤكدة على أن الاستثمار فى العاملين فى القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشرى مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفنى والمهنى والمؤسسي، بالإضافة الى التدريب على المهارات التكنولوجية الحديثة.

وقالت أن وزارة السياحة استعانت بخبراء من منظمة السياحة العالمية لوضع معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية والتى سيتم تطبيقها ابتداء من يونيو المقبل، وأضافت أنه جارى تدريب المفتشين بالوزارة الذين يتابعون عمل الفنادق على هذه المعايير باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على Tabletsمصنعة لهذا الهدف.

وحول محور الثورة الصناعية الرابعة فى العالم العربى والذى يأتى ضمن المحاور الاساسية للمنتدى، قالت الوزيرة أن التحول إلى الاقتصاد الرقمى أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادى الحالى الذى شرعت فيه مصر بالفعل، مؤكدة على أن السياحة جزء من عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالى يجب توظيفها من خلال بيئة عمل رقمية، مؤكدة أن التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى له تأثير كبير على كفاءة الادارة والاستدامة.

واشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن وزارة السياحة أقامت منذ أسابيع أول منتدى إقليمى للابتكار التكنولوجى فى السياحة، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذى أقيم فى القاهرة، وتم خلاله مناقشة النماذج الناجحة للحكومات فى التحول الرقمى فى السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية فى تعزيز التجربة السياحية ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجى والاستفادة من ذلك فى قطاع السياحة، كما تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.