وقال ترودو - في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم (السبت) - "رأينا في السنوات الأخيرة تزايدا في التدخل أو في تورط قوى أجنبية في عمليات ديمقراطية" ، مضيفا أن دولا مثل روسيا تقف وراء الكثير من الحملات التي تثير الانقسام وانتشار الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب مما كانت عليه في الماضي.

وأضاف أن وزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا جولد تعمل على طرق عديدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستجرى خلال ستة أشهر يقررها الكنديون وحدهم، مؤكدا أن هذا ما ينتظره الكنديون.

وأشار ترودو إلى موقف وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند التي قالت "إن تدخلا من خارج البلاد في الانتخابات المقبلة أمر "ممكن جدا".