ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن رئيس مولدوفا قوله - على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ27 للعلاقات الدبلوماسية بين مولدوفا وروسيا - "إن مولدوفا تسعى اليوم لاستعادة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الروسي، مُعربًا عن ثقته في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين آفاقًا جيدة للتوسع والتعميق".

وشدد على إصرار بلاده على أن تتبع سياسة خارجية متوازنة قائمة على المصالح الوطنية، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستكون دائمًا جزءًا مهمًا وتحديدًا من منطلق السياسة الخارجية لبلاده، مضيفا أنه خلال العام المُقبل ستحتفل مولدوفا وروسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة معًا بالذكرى الـ75 لانتصارهم المشترك في الحرب الوطنية العظمى، كما ستحتفل البلاد بالذكرى السنوية لتحرير الجمهورية في شهر أغسطس المُقبل.

يُذكر أن العلاقات بين موسكو وكيشيناو قد تدهورت بعد تولي تحالف الأحزاب المؤيدة لأوروبا السلطة في مولدوفا في عام 2009.. وفي عام 2016، فاز الزعيم السابق لحزب الاشتراكيين في مولدوفا إيجور دودون في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وكانت شعاراته الرئيسية تدعو إلى تقوية الأمة، ومراقبة الحياد واستعادة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.