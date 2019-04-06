رئيس جهاز حماية المستهلك: افتتاح فرع بالدقهليه وتوفير سيارتين للتدخل السريع

الدقهلية - شريف الديب

أكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التوسع بعمل فروع للجهاز بالمحافظات يؤكد على توجهات الدولة والإهتمام الأساسى بالمواطن وذلك حسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالمواطنين وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة رئيس الجهاز، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بديوان عام محافظة الدقهلية، من أجل استعراض سبل دعم الجهاز بالدقهلية، واختيار مقر لفرع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

وأضاف عبد المعطى، إن هناك دعم غير عادى للجهاز، والفرع بالدقهلية سوف يكون نموذج يحتذى به، وسوف نقدم دعم المحافظة بسيارتين، ليشعر المواطن بالتغير وسرعة الاستجابة، وأشار إلى أنه سوف يتم التنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، و مديرية الصحة، والأمن الصناعى، وأى مخالفات فى السوق سوف يتم المحاسبة .

وأشار إلى أن الانزعاج من فكرة أن القانون الجديد به عقوبات عالية فهو أمر لا يهم إلا التاجر المخالف أما التاجر المنضبط لا يفرق معه العقوبة، وذلك لأنة يجب ضبط الأسواق من الإعلانات المضللة وتوعية المواطنين فى كل مكان داخل مراكز الشباب، وبيوت الثقافة لخلق ثقافة جديدة فى ضبط الأسواق، لأنه رسالة وطنية وليست وظيفة، لأن العمل فيه ليلا ونهاراً لأنهم يعلمون إنهم يؤدون خدمة للمواطن، وكل من يعمل بالجهاز سعيد حيث يشعر بأنه يحل مشكلة للمواطن، وأضاف إن العمل يتم بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك مع عدم الإضرار بالتجار الملتزمين .

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه سعيد من تواجد الجهاز على أرض الدقهلية، وقال نأمل أن يكون الجهاز فى كل مركز من مراكز المحافظة، ووجود السيارات للتدخل السريع وحل المشكلة سوف يحدث طفرة على الجميع إذ كان تاجر، وإذ كان مواطن.

وأشار إلى أنه سوف يقدم كل الدعم للجهاز وتزليل العقبات من أجل تحقيق هدفة بالمحافظة، وقال شاروبيم إن الرقابة على الأسواق واجب تفرضه المسئولية وأنه لا مساس بالتجار بل دعمهم فى العمل الصحيح والحفاظ على حقوق المستهلك فى استبدال واسترجاع السلع ، وسيتم تكريم المتميزين من العاملين بجهاز حماية المستهلك ومن التجار، وأن الحكومه وكل أجهزتها تعمل على حماية المواطنين من جشع التجار المستغلين، وأضاف شاروبيم إن القاعدة العريضه منهم شرفاء، وأشار إلى أن سيارات الجهاز ستتواجد فى جميع مدن المحافظة للتحقيق فى الشكاوى فور تلقيها.

وأوضح المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن الجهاز لا يعمل ضد التاجر والقطاع الخاص، وأنه هناك أيضا رقابة على الشركات الحكومية إذ كانت شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وإذ كانت الكهرباء، أو الغاز فالكل يخضع لرقابة الجهاز ويتدخل لحل المشاكل أيضا مع المواطنين.