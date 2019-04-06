رئيس جامعة الأزهر يوجه بسرعة إنهاء أعمال إصلاحات مستشفى الحسين الجامعى

أجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات، جولة تفقدية لمستشفى الحسين الجامعى للوقوف على أعمال التجديدات والإصلاحات التى تشهدها مختلف أقسام المستشفى.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن المحرصاوى، وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية لضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، والتأكد من تحقق الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية، بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودى الدخل مجانًا، ويُسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة فى ظل الجهود المثمرة التى تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التى تُخفف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على حُسن معاملة المرضى، وتيسير سبل علاجهم، وتذليل أى عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، داخل الرعايات وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير المستشفى والدكتور فيصل زايد، نائب المدير للأقسام الداخلية، والدكتور أحمد جمعة، نائب المدير للجودة.