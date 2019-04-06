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ديلى ميل تبرز اكتشاف سوهاج وترميم تمثال رمسيس وتجميعه

السبت، 06 أبريل 2019 01:23 م
ديلى ميل تبرز اكتشاف سوهاج وترميم تمثال رمسيس وتجميعه تمثال رمسيس
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على إعادة السلطات المصرية لترميم تمثال رمسيس الثانى فى منطقة سوهاج، بعد تجميع 70 قطعة من التمثال.
تمثال رمسيس
تمثال رمسيس
وكان رمسيس الثاني الفرعون الثالث من الأسرة التاسعة عشرة لمصر وكان ينظر إليه باعتباره أقوى فرعون للمملكة الجديدة.
 
وبالقرب من مدينة أخميم ، تضيف الصحيفة، أنه تم اكتشاف قبر عمره ألفي عام.
تمثال رمسيس 2
تمثال رمسيس 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 50 من الفئران المحنطة والصقور وحتى طفل فى المقبرة الجديدة، التى يعتقد أنها تعود إلى مسئول كبير يدعى توتو وزوجته.
 
كشفت وزارة الآثار المصرية عن النتائج التي توصلت إليها بهدف جذب السياح إلى محافظة سوهاج.
 
 
 
 
 

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