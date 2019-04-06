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خلال ساعات.. مرافعة دفاع 46 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

السبت، 06 أبريل 2019 04:00 ص
خلال ساعات.. مرافعة دفاع 46 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح" 46 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح" أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة دفاع  46 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة على المتهمين تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما اسندت لهم النيابة العامة تهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس 2013.


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