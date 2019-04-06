خالد عبد الغفار: 8 آلاف مشارك من مصر والخارج بالمنتدى العالمى للتعليم العالى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المنتدى العالمى للتعليم والبحث العلمى شهد مشاركة واسعة من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث من مصر والخارج، لافتا إلى أن المنتدى شهد حضور 8 ٱلاف مشارك إلى جانب العلماء والأساتذة من مختلف الجامعات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى - خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم السبت فى ختام فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى الذى استضافته العاصمة الإدارية الجديدة - جلسات المنتدى شهدت مناقشة العديد من القضايا من ضمنها الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجى إلى جانب الدر الذى يقوم به المجتمع فى دعم التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف عبدالغفار أن المنتدى ناقش أيضا كيفية تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة ربط سوق العمل بما يدرسه الطلاب فى الجامعات المختلفة لتلبية أسواق العمل العالمية، إلى جانب معالجة الفجوة بين ما يقدم من أبحاث وما يطبق من أبحاث، فضلا عن مناقشة الاهتمام بفكرة ريادة الأعمال لخلق فرص عمل لمجموعات كبيرة من الخريجين.

وتابع قائلا: إن المنتدى شهد مشاركة علماء كبار من مختلف الجامعات العالمية، وأن أحد العلماء طرح فكرة الثورة الصناعية الخامسة، موضحا أن القائمين على المنتدى نجحوا فى اختيار الموضوعات والمشاركين بالشكل الذى أشاد به جميع ضيوف المنتدى.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تقرر تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بشكل سنوى لمتابعة كافة المستجدات العالمية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وأن المشاركين فى فعاليات المنتدى أشادوا بالموضوعات المختلفة التى تم طرحها على مدى أيام المنتدى الذى أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومشاركته فى الجلسة الافتتاحية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إقامة المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إطلاع العالم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وأن عدد كبير من المشاركين شاهدوا الجامعات الجديدة بالفعل بالعاصمة الجديدة مثل الجامعة الكندية والألمانية، والإجراءات التنفيذية التى تجرى حاليا بمدينة المعرفة الموجودة بالعاصمة الجديدة.

ونوه وزير التعليم العالى إلى أنه سيتم إنشاء مفوضية تابعة للمنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات التى سيخرج بها المنتدى بمشاركة العديد من الدول إلى جانب بحث الموضوعات التى سيتم طرحها فى السنوات المقبلة.