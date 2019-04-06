حليمة تطالب بحبس زوجها: "يرفض دفع نفقة طفلتيه وطلب من المدرسة طردهما"

كتبت أسماء شلبي

أقامت"حليمة.م.أ"دعوي أمام محكمة الأسرة بزنانيرى،طالبت فيها بحبس زوجها لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بسداد 22 ألف جنيه نفقات لطفلتيه طوال 3 سنوات، ورفضه دفع نفقات علاجية قدرت بـ5 ألاف جنيه عن نفس المدة، رغم يسر حالته المادية وامتلاكه شركة مقولات وعدة محال تجارية.

وأكدت الزوجة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: "تحملت الإهانات والذل وكلماته الجارحه التى كان ينعتنى بها، وبخله وحرمانه لابنتيه من احتياجاتهما كباقى الأطفال فى عائلته وعائلتى خوفا من تدمير منزلى وعشت متحملة جبروته وعنفه والأذى البدني والنفسى من أجل إنفاقه عليهما، إلى أن أهان ذات يوم طفلتنا الكبرى وتعدي عليها بالضرب المبرح، فساعتها شعرت بأنه لا يستحق لقب أب وتركت المنزل.

وأكدت حليمة :" قررت الطلاق وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها عنى بالمنطقة وتعديه على بالضرب أكثر من مرة وتهديده لى بالقتل ومساومتي على الطلاق والإنفاق علي أطفاله وعندما رفضت قرر عدم دفع إي مصروفات لهما".

وتابعت: تخلف عن دفع المبالغ المالية للنفقات طوال 3 سنوات وترك الطفلتين ولم يسأل عليهما ورفض رؤيتهما وعندما علم بذهابى للمحكمة وإقامة دعاوي ذهب لمدرستهما وفضحهما أمام زملائهما ولتعدي عليهما وطلب طردهما من المدرسة معلنا بأنه لن يدفع مصروفاتهما المدرسية ".