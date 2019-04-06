video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حليمة تطالب بحبس زوجها: "يرفض دفع نفقة طفلتيه وطلب من المدرسة طردهما"

السبت، 06 أبريل 2019 04:00 ص
حليمة تطالب بحبس زوجها: "يرفض دفع نفقة طفلتيه وطلب من المدرسة طردهما" ارشيفية
كتبت أسماء شلبي
إضافة تعليق

أقامت"حليمة.م.أ"دعوي أمام محكمة الأسرة بزنانيرى،طالبت فيها بحبس زوجها لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بسداد 22 ألف جنيه نفقات لطفلتيه طوال 3 سنوات، ورفضه دفع نفقات علاجية قدرت بـ5 ألاف جنيه عن نفس المدة، رغم يسر حالته المادية وامتلاكه شركة مقولات وعدة محال تجارية.

 وأكدت الزوجة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: "تحملت الإهانات والذل وكلماته الجارحه التى كان ينعتنى بها، وبخله وحرمانه لابنتيه من احتياجاتهما كباقى الأطفال فى عائلته وعائلتى خوفا من تدمير منزلى وعشت متحملة جبروته وعنفه والأذى البدني والنفسى من أجل إنفاقه عليهما، إلى أن أهان ذات يوم طفلتنا الكبرى وتعدي عليها بالضرب المبرح، فساعتها شعرت بأنه لا يستحق لقب أب وتركت المنزل.

 وأكدت حليمة :" قررت الطلاق وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها عنى بالمنطقة وتعديه على بالضرب أكثر من مرة وتهديده لى بالقتل ومساومتي على الطلاق والإنفاق علي أطفاله وعندما رفضت قرر عدم دفع إي مصروفات لهما".

وتابعت: تخلف عن دفع المبالغ المالية للنفقات طوال 3 سنوات وترك الطفلتين ولم يسأل عليهما ورفض رؤيتهما وعندما علم بذهابى للمحكمة وإقامة دعاوي ذهب لمدرستهما وفضحهما أمام زملائهما ولتعدي عليهما وطلب طردهما من المدرسة معلنا بأنه لن يدفع مصروفاتهما المدرسية ".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 644 مخالفة مرورية وتحصيل 10 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

خلافات زوجيه

نفقه

اخبار الحوادث

جنون الازواج

ضره

عنف ضد الفتيات

اخبار حوادث مصر

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة