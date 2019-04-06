جامعة الإسكندرية تعقد الملتقى البيئى التاسع عن مستقبل بحيرة مريوط

الإسكندرية - أسماء على بدر

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، الملتقى البيئى التاسع، وذلك فى الفترة من 19 : 21 أبريل الحالى، ويعقد هذا العام تحت عنوان: "مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية"، باعتباره أحد الموضوعات ذات الاهتمام الوطنى، والتى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى فى التنمية المستقبلية لمحافظه الإسكندرية.

وسوف يستعرض الملتقى خلال جلساته، تاريخ بحيرة مريوط ونتائج الأبحاث والدراسات المحلية والدولية التى تمت حول البحيرة والموارد المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بهدف الخروج بوثيقة رؤى وتوصيات تساعد المحافظة والدولة فى عملية الإصحاح البيئى لهذه البحيرة التى كانت فى القديم مقرا لأكبر ميناء نقل للإسكندرية ومورداً للثروة السمكية.

وسوف يناقش الملتقى، من خلال عدة محاور، التأهيل والإصحاح البيئى لبحيرة مريوط، وخريطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة، ودور بحيرة مريوط فى الأمن الغذائى المصرى، والفرص الشبابية الاستثمارية فى بحيرة مريوط، وبحيرة مريوط كمشروع سياحى وخدمى، وأهمية إضافة بحيرة مريوط كمحمية طبيعية فى مصر، كما يناقش الملتقى خلال جلساته هذا العام سبل استدامة تنمية البحيرة، والتوعية بالبعد الإجتماعى والإقتصادى من خلال إلقاء الضوء والإهتمام بأحوال الصيادين وأهالى المناطق المحيطة بالبحيرة.