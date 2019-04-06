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توصيل الكهرباء لمحطة رفع صرف صحى بمدينة فوه وتشكيل لجنة لحصر مخالفات التعديات بكفر الشيخ

السبت، 06 أبريل 2019 11:55 ص
توصيل الكهرباء لمحطة رفع صرف صحى بمدينة فوه وتشكيل لجنة لحصر مخالفات التعديات بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على توصيل الكهرباء لمحطة رفع صرف صحى بمساكن ورشة الطوب بمركز ومدينة فوه، وقيام شركة كهرباء كفر الشيخ بإعداد مقايسة لتركيب محول كهرباء لمحطة الصرف وتركيب عداد كهرباء للمحطة، تشكيل لجنة مكونة من ممثلى شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب ومجلس مدينة فوه، لمعاينة واختيار المسار المطلوب لإنشاء المحطة واعتماد الرسم الكروكى لها واستخراج التصاريح المطلوبة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.


كما قرر محافظ الشيخ ،تشكيل لجنة لحصر مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية بفوه، تضم كل من " مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة رئيساً، والأعضاء نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والمفتش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وباحث قانونى بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه لمراجعة أعمال الفحص التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وإجراء المعاينة على الطبيعة على المخالفات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لحصر كافة التعديات على الأراضى الزراعية بفوه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.

 

 


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