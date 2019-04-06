تنطلق 4 مايو القادم.. جدول امتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع"، جدول امتحانات المرحلة الإعدادية ومرحلة التعليم المهنى بالجيزة، لنهاية العام، لجميع الصفوف، والتى تبدأ من 4 مايو القادم وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.



وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر إجراء امتحانات المستوى الرفيع بمدارس اللغات، حسب ظروف كل مدرسة، وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسى بـ15 يوما، ويجرى الامتحان العملى لمادة العلوم لمدة ساعة فى موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة.



































