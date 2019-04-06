video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنطلق 4 مايو القادم.. جدول امتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة

السبت، 06 أبريل 2019 08:21 م
تنطلق 4 مايو القادم.. جدول امتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة امتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع"، جدول امتحانات المرحلة الإعدادية ومرحلة التعليم المهنى بالجيزة، لنهاية العام، لجميع الصفوف، والتى تبدأ من 4 مايو القادم وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر إجراء امتحانات المستوى الرفيع بمدارس اللغات، حسب ظروف كل مدرسة، وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسى بـ15 يوما، ويجرى الامتحان العملى لمادة العلوم لمدة ساعة فى موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة.

 

420196194644765-1-اعدادى
 

 

420196194644765-1-مهنى
 

 

420196194644765-2-مهنى
 

 

420196194644765-اعدادى-2
 

 

420196194644765-شهادة-اعدادية-متخلفون
 

 

420196194644765-شهادة-الاعدادية
 

 

420196194644765-شهادة-مهنى
 

 

420196194644765-شهادة-مهنى--المتخلفون
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر جدول امتحانات نهاية العام للابتدائية بالجيزة.. تبدأ 2 مايو المقبل

تعليم الجيزة

جدول امتحانات التعليم

جدول امتحانات الاعدادى

جدول امتحانات المهني

جدول الاعدادية

الجيزة

جدول الامتحانات




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة