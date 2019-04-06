video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية

السبت، 06 أبريل 2019 11:55 ص
تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية رحلة إلى محمية الوادى الأسيوطى لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بضرورة الإهتمام برفع الوعى السياحى بين أبناء المحافظة وترسيخ روح الإنتماء الوطنى والتوعية بمدى تأثير هذا القطاع الهام على الدخل القومى وخاصة أن مصر من أغنى دول العالم من حيث توافر مقومات الجذب السياحى بها من مناظر طبيعية وأماكن تاريخية وأثرية فضلاً عن توافر المناخ الصحى بها صيفاً وشتاءاً، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للترويج للحركة السياحية.

وقال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى، أنه تم تنظيم رحلة إلى محمية الوادى الأسيوطى لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المنعقد مع جامعة أسيوط لتعريف الطلاب بمعالم محافظة أسيوط السياحية، وذلك فى إطار إهتمام محافظ أسيوط بتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة معرباً عن سعادة الطلاب البالغة بهذه الزيارة.

وأوضح الحسينى أن محمية الوادى الأسيوطى من أهم المحميات الطبيعية بمصر لإحتوائها على مجموعة من النباتات والحيوانات البرية النادرة بالإضافة، إلى النحل المصرى فالسلالة الموجودة الآن فى المحمية من أندر السلالات فى العالم وترجع أصولها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، حيث أن لها أصول فرعونية لافتاً إلى أن آثار مصر هى الأشهر على مستوى العالم وهى الأقدم على وجه الأرض.

رحلات تنشيط السياحة باسيوط (1)
رحلات تنشيط السياحة باسيوط 

 

رحلات تنشيط السياحة باسيوط (2)
رحلات تنشيط السياحة باسيوط 

 

رحلات تنشيط السياحة باسيوط (3)
رحلات تنشيط السياحة باسيوط 

 

رحلات تنشيط السياحة باسيوط (4)
رحلات تنشيط السياحة باسيوط

 

رحلات تنشيط السياحة باسيوط (5)
رحلات تنشيط السياحة باسيوط 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يبحث تطوير مزارع المحافظة الإنتاجية وإحياء الحرف التراثية

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

سياحة اسيوط

مدير هيئة تنشيط السياحة

محمية الوادى الاسيوطى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة