تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بضرورة الإهتمام برفع الوعى السياحى بين أبناء المحافظة وترسيخ روح الإنتماء الوطنى والتوعية بمدى تأثير هذا القطاع الهام على الدخل القومى وخاصة أن مصر من أغنى دول العالم من حيث توافر مقومات الجذب السياحى بها من مناظر طبيعية وأماكن تاريخية وأثرية فضلاً عن توافر المناخ الصحى بها صيفاً وشتاءاً، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للترويج للحركة السياحية.

وقال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى، أنه تم تنظيم رحلة إلى محمية الوادى الأسيوطى لطلاب كليتى الزراعة والتربية الرياضية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المنعقد مع جامعة أسيوط لتعريف الطلاب بمعالم محافظة أسيوط السياحية، وذلك فى إطار إهتمام محافظ أسيوط بتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة معرباً عن سعادة الطلاب البالغة بهذه الزيارة.

وأوضح الحسينى أن محمية الوادى الأسيوطى من أهم المحميات الطبيعية بمصر لإحتوائها على مجموعة من النباتات والحيوانات البرية النادرة بالإضافة، إلى النحل المصرى فالسلالة الموجودة الآن فى المحمية من أندر السلالات فى العالم وترجع أصولها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، حيث أن لها أصول فرعونية لافتاً إلى أن آثار مصر هى الأشهر على مستوى العالم وهى الأقدم على وجه الأرض.



رحلات تنشيط السياحة باسيوط



رحلات تنشيط السياحة باسيوط



رحلات تنشيط السياحة باسيوط



رحلات تنشيط السياحة باسيوط