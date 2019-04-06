تفريغ 5531 طن رخام وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة Hassan .m القادمة من أسبانيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 97 مترا، وذلك لتفريغ 5531 طن رخام بالميناء.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.