تعرف على تفاصيل ترخيص سيارات الاجرة والرحلات بعد قرار محافظ المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

اصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، القرار رقم 331 لسنة 2019 بخصوص ترخيص السيارات الأجرة والرحلات، من اجل الوصول الى اعلى معدلات من الانتقال والتسهيل على المواطنين واصحاب السيارات .

وشمل القرار فيما يخص السيارات الأجرة ان تكون السيارة ميني فإن لا يتجاوز عدد ركابها 7 ،8 بخلاف السائق فى ضوء احتياجات الوحدة المحلية بعد العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة وأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية .

وان يكون الترخيص وفقا للشروط الواردة بالمادة 4 الفقرة 2 من قانون المرور 121 لسنة 2008، وان يكون المالك من أبناء المنوفية ومقيم بالمركز أو المدينة أو الحي إقامة فعلية ثابتة ببطاقة رقم قومي قبل العمل بهذا القرار، وفي حالة إحلال تلك السيارات بسيرة أخرى يتم الإحلال بذات عدد الركاب لتلك السيارة .

كما شمل القرار تحويل الصفة الترخيصية من أتوبيس خاص إلى أتوبيس رحلات أن يكون بالضوابط التالية ان يكون سبق ترخيص المركبة بصفة أتوبيس خاص بمحافظة المنوفية لمتعهدي نقل العمال فقط ومازالت اللوحات المعدنية على المركبة، وألا يزيد موديل السيارة عن 20 عام بما فيها سنة الصنع قبل العمل بهذا القرار، على الا يسري هذا القرار على المركبات الجديدة كترخيص لأول مرة، ولا يجوز الترخيص لأكثر من مركبتين بأسم المالك.

وان يكون الترخيص وفقا للشروط الواردة بالمواد 4 الفقرة 2 من قانون المرور 21 السنة 2008 وتعديلاته والمادة 245 من الائحة التنفيذية لقانون المرور، ويكون تحويل الصفة الترخيصية لتلك المركبات خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز مدها بقرار منا عند الضرورة، و يكون الترخيص لمالك المركبة الحالى قبل العمل بهذا القرار

كما شمل القرار ان يتم تكثيف الحملات المرورية عقب انتهاء المهلة الممنوحة للترخيص لضبط السيارات المستخدمة في غير الغرض المبين بالرخصة بالمخالفة للمادة 32 من قانون المرور وتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية على المخالفين .