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السبت، 06 أبريل 2019 09:38 م
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تعرف على أبرز 7 مؤشرات حول اقتصاد مصر فى تقرير صندوق النقد الدولى

السبت، 06 أبريل 2019 09:00 م
تعرف على أبرز 7 مؤشرات حول اقتصاد مصر فى تقرير صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم 2019 – 2020.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز 7 أرقام رصدتها المؤسسة الدولية.
 
* 5.9% معدل نمو متوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* 11.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر متوقعة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* تراجع معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* من المتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
* توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع تعداد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
 
 
 
 

 


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