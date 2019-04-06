تشكيل لجنة لمتابعة السلامة الانشائية لمدارس كفر الشيخ ومحو أمية 700 ألف دارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

‎أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 4760 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعضوية وكيل وزارة الاسكان، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص، ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، ومدير عام ادارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، ومفتش من إدارة المتابعة بالديوان العام بكفر الشيخ، على أن تختص اللجنة بالمتابعة المستمرة للسلامة الإنشائية لجميع المدارس "مباني، اسوار، توصيلات كهربائية" وذلك للتأكد من التنفيذ الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بالمدارس الحكومية والخاصة.

وعلى جانب أخر تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو أمية 700الف شخص خلال 3سنوات بالمحافظة وأنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال شهر مارس 2019م، وتضمنت اجتماع مع الإدارة التعليمية من معلمى ومعلمات الإدارة والتوجيه، واجتماع الشئون الاجتماعية بحضور خريجى الجامعات من طالبات الخدمة العامة، وتم عمل لقاء مع المواطنين بقصر ثقافة برج البرلس، وفاعلية مبادرة "انتى منتجة" لسيدات وفتيات المدينة، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة شئون المرأة بالمحافظة وتوعيتهم بأهمية القراءة والكتابة وأهمية محو أميتهم قبل الحصول على القروض حتى يتم تشجيعهم على الانضمام لفصول محو الأمية.

وأكد عزت سلامه، مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، تم عمل لقاء مع السيدات بالمركز الطبي، بالإضافة إلى عمل اجتماع مع الأميين، حيث أنهم الشريحة المستهدفة وتوعيتهم بخطورة الأمية وأهمية محو الأمية، وذلك للتوعية بمخاطر محو الأمية والتشجيع لفتح فصول جديدة والمشاركة الفعالة للدراسين لتفعيل الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية، ومن خلال المتابعة المستمرة مع الإدارة التعليمية .

وأضاف سلامة ،تم تسجيل 100دارس بالإضافة إلى الاستعداد لفتح فصول جديدة خلال شهر إبريل2019م، وعمل امتحان فورى لـ 105 دارس، بالإضافة إلى فتح 5 فصول جديدة لمحو الأمية، وتم عمل خطة لامتحان دور إبريل 2019م المقرر عقدها فى 7 إبريل الجاري.

من ناحيه أخرى، شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ،تنظيم مجلس المدينة برئاسة المهندسة عايدة ماضي ،احتفالاً بيوم اليتيم ،ومعرضاً لبيع السلع بجوار مقر المجلس ،لتوفير السلع الغذائية والتموينية والخضار واللحوم والملابس للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقالت المهندسة عايده ،ماضي ،رئيس مركز ومدينة الحامول،تمكنت حملات مجلس مدينة الحامول من إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ومباني مخالفة ،مؤكدة أن الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفر الشيخ ،شدد على إزالة التعديات في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة .

وأكدت المهندسة عايده ،ماضي ،رئيس مركز ومدينة الحامول، أن الجهود الأمنية والشعبية بكفر الشيخ، تمكنت من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي يونس والصياد، بقرية تعاون ثان التابعة لمركز الحامول، خلال جلسة عرفية بحضور 2000 من أهالي القرية، وبحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، واللواء على الكفراوي، مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول.

وتمكنت الجلسة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ،مدير أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء إبراهيم القصاص ،عضو مجلس النواب، من إنهاء الخلاف بين العائلتين وتعهد والد المجني عليه محمد حمدي يونس، بعدم التعرض لأفراد الطرف الثاني، عائلة الصياد، وأنه تراضى وأفراد عائلته بالتصالح ،امتثالًا لما أسفرت عنه الجلسة العرفية.

وتعود أحداث الواقعة، إلى 21 أبريل 2013م،عندما شهدت قرية تعاون ثانٍ بمركز الحامول، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين طرفين من عائلتي يونس و الصياد، نتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة يونس، مصابًا بطلق ناري أعلى الصدر،وألقى رجال المباحث القبض على 5 من عائلة يونس، وضبطت بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية.

وانتهت أحداث القضية إلى محاكمة المتهمين، بمعاقبة4 منهم بالسجن عامين وتم التنفيذ عليهم، والآخر بالسجن 10سنوات، ونفذ عليه 5سنوات، وتم الافراج عنه تحت شرط في نهاية شهر مارس الماضي،