تشكيل لجنة لمتابعة السلامة الانشائية لمدارس كفر الشيخ ومحو أمية 700 ألف دارس

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 4760 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعضوية وكيل وزارة الاسكان، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص، ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، ومدير عام ادارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، ومفتش من إدارة المتابعة بالديوان العام بكفر الشيخ، على أن تختص اللجنة بالمتابعة المستمرة للسلامة الإنشائية لجميع المدارس "مباني، اسوار، توصيلات كهربائية" وذلك للتأكد من التنفيذ الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بالمدارس الحكومية والخاصة.
وعلى جانب أخر تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو أمية 700الف شخص خلال 3سنوات بالمحافظة وأنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال شهر مارس 2019م، وتضمنت اجتماع مع الإدارة التعليمية من معلمى ومعلمات الإدارة والتوجيه، واجتماع الشئون الاجتماعية بحضور خريجى الجامعات من طالبات الخدمة العامة، وتم عمل لقاء مع المواطنين بقصر ثقافة برج البرلس، وفاعلية مبادرة "انتى منتجة" لسيدات وفتيات المدينة، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة شئون المرأة بالمحافظة وتوعيتهم بأهمية القراءة والكتابة وأهمية محو أميتهم قبل الحصول على القروض حتى يتم تشجيعهم على الانضمام لفصول محو الأمية.
وأكد عزت سلامه، مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، تم عمل لقاء مع السيدات بالمركز الطبي، بالإضافة إلى عمل اجتماع مع الأميين، حيث أنهم الشريحة المستهدفة وتوعيتهم بخطورة الأمية وأهمية محو الأمية، وذلك للتوعية بمخاطر محو الأمية والتشجيع لفتح فصول جديدة والمشاركة الفعالة للدراسين لتفعيل الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية، ومن خلال المتابعة المستمرة مع الإدارة التعليمية .
وأضاف سلامة ،تم تسجيل 100دارس بالإضافة إلى الاستعداد لفتح فصول جديدة خلال شهر إبريل2019م، وعمل امتحان فورى لـ 105 دارس، بالإضافة إلى فتح 5 فصول جديدة لمحو الأمية، وتم عمل خطة لامتحان دور إبريل 2019م المقرر عقدها فى 7 إبريل الجاري.
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