تستثمر فى العقارات ولا لأ؟.. شيخ المعماريين حسين صبور يجيب

كتب هانى الحوتى

تتباين آراء المهتمين بالشأن الاقتصادى حول مبيعات سوق العقارات فى مصر بين مؤيدين ومعارضين، إذ يرى فريق أن السوق يمر بفقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض وارتفاع قيمته، فى المقابل يرى البعض الآخر أن هناك تباطؤ فى المبيعات، ولكن ليس هناك فقاعة بسبب النمو السكانى الرهيب لمصر سنوياً، بدليل المبيعات الضخمة للشركات العقارية بالبورصة، ويرد شيخ المعماريين حسين صبور على هذا التساؤل.

يقول حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارى فى مصر يمر بركود مع دخول العديد من الشركات السوق المحلى خاصة الذين لا يمتلكون خبرة كافية للتخطيط لمشروع عقارى، وتقديمهم تسهيلات كبيرة فى السداد تصل إلى حد التقسيط على 8 سنوات، وهو ما يؤثر سلباً على المنافسة.

ونصح صبور، الراغبين فى الاستثمار العقارى بعدم الشراء خلال الفترة الحالية، لأن المستهلك يتجه إلى شراء الوحدة التى يحتاجها فقط، ولا يرغب أحد فى شراء عقار ثم بيعه بسبب تباطؤ البيع الثانوى بالسوق المصرى، مؤكدا توقعه بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع الزيادة الطبيعية فى أسعار كافة السلع، مشيرا فى الوقت نفسه إلى صعب توقع نسبة الارتفاع.