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تربية رياضية المنوفية تفوز بالمركز الثانى فى مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة

السبت، 06 أبريل 2019 02:54 م
تربية رياضية المنوفية تفوز بالمركز الثانى فى مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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فاز عرض كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، بالمركز الثانى فى اللقاء الختامى لمهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة والذى أقيم بالإسكندرية.

صرح الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية وقال إن اللقاء أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى للجامعات، مؤكدا أن تنظيم لقاءات العروض الرياضية للكليات المتخصصة كل عام يهدف إلى اختيار العروض المتميزة والاستفادة منها فى المناسبات القومية وزيادة الحس الفنى والجمالى والإبداعى ويعكس التطور البدنى والحركى للمشاركين، وأيضا فرصة جيدة للتقارب والتعارف بين طلاب الكليات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

العرض الرياضى للكلية من تصميم وإخراج الدكتور بهاء الدين عبد الفتاح راضى وتدريب الدكتورة ماجدة شعلة.

 

تربية رياضية المنوفية (1)
تربية رياضية المنوفية (1)

 

تربية رياضية المنوفية (2)
تربية رياضية المنوفية (2)

 


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