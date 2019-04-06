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تحرير 763مخالفة مرورية وفحص 28 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 06 أبريل 2019 09:52 ص
تحرير 763مخالفة مرورية وفحص 28 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير763مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 28 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 11 شقة مفروشة 13شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا 4 أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .

 


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