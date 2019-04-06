video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 45 مخالفة للمخابز بالبياضية ووضع تسعيرة استرشادية للخضراوات والفاكهة

السبت، 06 أبريل 2019 06:00 ص
تحرير 45 مخالفة للمخابز بالبياضية ووضع تسعيرة استرشادية للخضراوات والفاكهة التفتيش على المخابز - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

صرح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، أنه فى ضوء السياسة العامة للدولة بضبط إيقاع منظومة الخبز وإحكام السيطرة على المخابز، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قاد رجال تموين البياضية حملة للوقوف على حسن سير تلك المنظومة.

 

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع" أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات لـ45 مخالفة ما بين توقف عن الإنتاج ووعدم الإعلان ومطابقة المواصفات، وجار السير قدماً فى تلك الحملات لضبط إيقاع تلك المنظومة، وذلك فى ضوء سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

وأوضح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، أنه تم أيضاً مؤخراً إعداد تسعيرة استرشادية لمتوسط سعر بيع كل الخضراوات والفاكهة بالمدينة، وذلك لخدمة المواطنين خلال شراء مستلزمات منازلهم، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين الأقصر " : تحرير 682 محضر ومخالفة متنوعة خلال شهر مارس

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة البياضية

اخبار مصر

مخالفت المخابز بالاقصر

اخبار المحافظات

تسعيرة الخضروات والفاكهة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة