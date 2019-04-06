تحرير 45 مخالفة للمخابز بالبياضية ووضع تسعيرة استرشادية للخضراوات والفاكهة

صرح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، أنه فى ضوء السياسة العامة للدولة بضبط إيقاع منظومة الخبز وإحكام السيطرة على المخابز، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قاد رجال تموين البياضية حملة للوقوف على حسن سير تلك المنظومة.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع" أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات لـ45 مخالفة ما بين توقف عن الإنتاج ووعدم الإعلان ومطابقة المواصفات، وجار السير قدماً فى تلك الحملات لضبط إيقاع تلك المنظومة، وذلك فى ضوء سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، أنه تم أيضاً مؤخراً إعداد تسعيرة استرشادية لمتوسط سعر بيع كل الخضراوات والفاكهة بالمدينة، وذلك لخدمة المواطنين خلال شراء مستلزمات منازلهم، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر.