تجديد حبس متهمين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما

المنيا - فريق المحافظات

جددت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد أحمد مسعد المليجىى وعضوية المستشارين تامر محمد محرم وأحمد محمد محمود، وأمانة سر محمود حفنى وأحمد أمين حبس 2 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما ورفض طلب الدفاع بأخلاء سبيل المتهمين.

وكانت المحكمة قد قبلت طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل 2 من المتهمين بضمان مالى، وجددت لهم الحبس 45 يوما على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بمدينة المنى أواخر فبراير الماضى، ووجهت لهم عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة للتظاهر ومقاطعة الاستفتاء على الدستور وتكوين خلية إرهابية تحرض على العنف وإثارة الشغب.