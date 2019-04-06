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تجديد حبس سائق لابتزازه عاملة بفيديوهات جنسية لإجبارها على استمرار علاقاتهما

السبت، 06 أبريل 2019 12:01 م
تجديد حبس سائق لابتزازه عاملة بفيديوهات جنسية لإجبارها على استمرار علاقاتهما حبس_أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز عاملة بفيديوهات جنسية لإجبارها على ممارسة الرذيلة معه.

اعترف المتهم أن علاقته بالعاملة استمرت ما يقرب من 9 أشهر، منذ أن حضرت للإقامة بمسكنه، لارتباطها بعلاقة قرابة بزوجته، حيث مارس معها الرذيلة برغبتها، والتقط مقاطع فيديو وصور لعلاقتهما.

ومن جانبها، ذكرت العاملة أن المتهم بدأ فى مساومتها وابتزازها بمقاطع الفيديو وتهديدها بها، لرغبتها فى إنهاء العلاقة بينهما، ومحاولته إجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت، وأنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، بعد مساومة المتهم لها.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن العاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وأنها حضرت للإقامة بصحبتها، فارتبط بعلاقة غير شرعية بها، ومارس معها الرذيلة والتقط لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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