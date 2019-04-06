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تأخر إقلاع 6 رحلات من مطار القاهرة وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 06 أبريل 2019 10:07 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات من مطار القاهرة وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب ـ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة خطوط طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى ابو ظبي، ورحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت، ورحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة أديس أبابا قد تأخرت عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة. 
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة، ورحلتي الخطوط السعودية 380، 386 المتجهتين إلي جدة  تأخرت عن مواعيد الإقلاع بسبب أعمال الصيانة، إضافة إلى إلغاء رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 8450 المتجهة إلى هونج كونج. 
 
 

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