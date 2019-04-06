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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين لـ 22 مايو

السبت، 06 أبريل 2019 11:45 ص
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين لـ 22 مايو حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4  متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين، لجلسة 22 مايو لحضور الباحث الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية محمد أخمد الجندى وعلى مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوى المحامى العام، قيام المتهمين" علاء عباس، و محمود عبد الغفار، و محمد عمر، وعمر محمد"،  بقتل المجنى عليه "أحمد السيد" عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلاف نشب بينهم وأخرين على ملكية إحدى الأراضى، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ثم قصدوا مسرح الواقعة، وقام الأول والثانى بإطلاق النار حال تواجد الثالث حاملا سلاحا للشد من أزرهم،  فأصابوا المجنى عليه إصابة أودت بحياته، مما شرع المتهمين فى قتل عدد من غرائمهم المتنازعين على تلك الأرض.


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