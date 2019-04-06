جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقر دار الفتوى اليوم السبت، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

واستنكر المجلس العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقدس ومحاصرة الأقصى، واستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والأراضي المجاورة لها خاصة مرتفعات الجولان العربية السورية.

من ناحية أخرى، أكد المجلس حرصه على مؤسسات الدولة اللبنانية والثقة بها ودعمها وتطويرهاوتفعيل العمل بها لكي تستعيد دورها وتتجاوز الأزمات التي ألمت بها.

ووصف المجلس الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه "غير مطمئن".. مشيرا إلى أن التأخير في العمل بنتائج مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) يسبب قلقا لدى اللبنانيين وحذرا لدى المجتمع الدولي، ويعود ذلك إلى العوائق التي توضع في وجه الحكومة الموكل إليها معالجة أمور الدولة والشعب.

ودعا المجلس كافة القوى السياسية اللبنانية إلى مساندة الحكومة والوقوف إلى جانبها، لمتابعة مهامها ومسئولياتها الجِسام، في ظل الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد حاليا والمنطقة.