بوروشنكو: الانتخابات الرئاسية تشكل أهمية للبلاد لتعلقها باستقلال وسيادة أوكرانيا

كييف /أ ش أ/

أكد الرئيس الأوكرانى المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية تشكل أهمية بالغة للبلاد نظرًا لتعلقها باستقلال وسيادة الدولة.

وقال بوروشينكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن " تلك الانتخابات ضرورية لأوكرانيا فبلادنا تكافح من أجل سيادتها واستقلالها".

وأضاف الرئيس الأوكرانى المنتهية ولايته أن استمرار الإصلاحات فى طريق حصول البلاد على عضوية حلف شمال الأطلسى "ناتو" والعضوية المستقبلية فى الاتحاد الأوروبى يعد أمر بالغ الأهمية.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا يوم 31 مارس الماضي، ولم يحصل فيها أى من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز بمنصب الرئاسة من هذه الجولة التى تصدرها الفنان الكوميدى فلاديمير زيلينسكي، وجاء بوروشينكو فى المرتبة الثانية بفارق كبير لصالح الأول، وتجرى الجولة الثانية يوم 21 أبريل الجارى.