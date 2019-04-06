video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعثة طرق الأبواب: اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا تعزز من منافسة الصادرات

السبت، 06 أبريل 2019 07:15 م
بعثة طرق الأبواب: اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا تعزز من منافسة الصادرات طارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية
واشنطن عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية: إن بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة سيسهم فى تحسين منظومة التجارة المصرية، من خلال إصلاح منظومة المواصفات والجمارك وإزالة الإجراءات المعيقة، وبالتالى فإن وجود الاتفاقية سيعزز من المنافسة وعملية التطوير.

وأكد توفيق خلال لقاء بالوفد الإعلامى لبعثة طرق الأبواب بحضور عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن بعثة طرق الأبواب هذا العام تعد من أفضل البعثات التى قامت بها الغرفة، مضيفا: السنوات الماضية كانت توجد "منغصات" فى كل مرة، لكن هذه المرة لم نجد أى شىء من ذلك، باستثناء انتقادات عامة وغير محددة.

وأشار إلى أن مهمة البعثة هذا العام تركزت فى قيام مجتمع الأعمال المصرى بنقل صورة واقعية لما يحدث داخل مصر، مضيفا: البعثة أصبح لها مصداقية فى واشنطن لأننا ننقل الصورة بموضوعية، وهو ما جعل بعثة العام هى الأسهل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ندوة معهد الشرق الأوسط بواشنطن.. مستقبل واعد للاقتصاد المصرى فى مجالات السياحة والطاقة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طارق توفيق : إنجاز 7 آلاف كيلو طرق و760 كوبرى يدعم الاستثمار

وزارة الاستثمار تعرض جهود التمكين الاقتصادى باجتماع البنك الإسلامى للتنمية

بعثة طرق الابواب

طارق توفيق

عمر مهنا

واشنطن

اتفاقية تجارة حرة




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة