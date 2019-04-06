بعثة طرق الأبواب: اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا تعزز من منافسة الصادرات

قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية: إن بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة سيسهم فى تحسين منظومة التجارة المصرية، من خلال إصلاح منظومة المواصفات والجمارك وإزالة الإجراءات المعيقة، وبالتالى فإن وجود الاتفاقية سيعزز من المنافسة وعملية التطوير.

وأكد توفيق خلال لقاء بالوفد الإعلامى لبعثة طرق الأبواب بحضور عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن بعثة طرق الأبواب هذا العام تعد من أفضل البعثات التى قامت بها الغرفة، مضيفا: السنوات الماضية كانت توجد "منغصات" فى كل مرة، لكن هذه المرة لم نجد أى شىء من ذلك، باستثناء انتقادات عامة وغير محددة.

وأشار إلى أن مهمة البعثة هذا العام تركزت فى قيام مجتمع الأعمال المصرى بنقل صورة واقعية لما يحدث داخل مصر، مضيفا: البعثة أصبح لها مصداقية فى واشنطن لأننا ننقل الصورة بموضوعية، وهو ما جعل بعثة العام هى الأسهل.