بسبب "ولاعة".. عامل يقتل صديقه على مقهى فى الإسكندرية

شهدت منطقة ابيس بالإسكندرية حادث قتل بعد مشادة كلامية بين شخصين بسبب "ولاعة سجائر".

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية من قسم شرطة ثان الرمل إخطارا من مستشفى سموحة الجامعي يفيد وصول المدعو"أحمد.م.م" 25 عاما، عامل، مقيم بقرية أبيس الثانية، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى متوفيا.

وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين المذكور وصديقه "محمود.ف.أ" 25 عاما، مقيم بذات العنوان، حال جلوسهما بأحد المقاهي بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.

أيد الواقعة شاهدي رؤية، وألقي ضباط مباحث القسم القبض على المتهم والأداة المستخدمة، واعترف بإرتكابه الواقعة بسبب رفض المجنى عليه إعطائه "ولاعة" أخذها منه.

تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى سموحة الجامعي، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.