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برلمانى: إيران قد تضع جيش أمريكا على قائمتها للإرهاب

السبت، 06 أبريل 2019 09:31 ص
برلمانى: إيران قد تضع جيش أمريكا على قائمتها للإرهاب الجيش الامريكى
رويترز
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قال عضو كبير في البرلمان الإيراني اليوم السبت إن إيران قد تدرج الجيش الأمريكي على قائمتها للإرهاب إذا أدرجت واشنطن الحرس الثوري على قائمتها.

وكان ثلاثة مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، لتصبح أول مرة تصنف فيها واشنطن جيش دولة أخرى على أنه منظمة إرهابية.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس اللجنة الأمنية الوطنية في البرلمان على تويتر "إذا تم إدراج الحرس الثوري على القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية، فسنضع جيش هذه البلد على قائمتنا للإرهاب مع داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".

 

 

 


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