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براءة ضباط قسم الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت

السبت، 06 أبريل 2019 04:08 م
براءة ضباط قسم الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت محكمة-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد ببراءة 6 ضباط وأمينى شرطة فى اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

 

 ووجهت النيابة للمتهمين "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هانى. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.

 

 


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براءة ضباط قسم الهرم

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