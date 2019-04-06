بالصور.. التضامن الاجتماعى تحتفل بيوم اليتيم بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ، بالتعاون اليوم السبت " احتفالية بـ"يوم اليتيم"، وذلك بمركز شباب السيالة بحضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط واللواء احمد عبد المنصف الفار رئيس مركز ومدينة دمياط وعبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية ومحمد عبد البارى رئيس مجلس إدارة مركز شباب السيالة .

الاحتفالات تضمنت فقرات فنية واستعراضات وعرض للأطفال، بالإضافة إلى فقرات الـ"DJ" و"الأراجوز" وعروض ترفيهية وعرض فنون شعبية و عرض عرائس ماريونت لفرقة الموجى، إلى جانب شو العرائس و الأراجوز ورسم على الوجه والعديد من الفقرات المحببة للاطفال،

وفى ختام الاحتفالية توزيع هدايا على الأطفال كمساهمةلإدخال روح البهجة والفرح والسرورعلى الأطفال

وقال حسام عبد الغفار مدير عام التضامن الاجتماعي بدمياط أن تلك الفاعليات تعكس حرص الجمعية على دعم الفئات المحرومة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش بحياة آمنة ومستقرة، وهو الأمر الذى أكدت علية القيادة السياسية مرارا وتكرارا في حرصها على رعاية وحماية هذه الفئة بالمجتمع.