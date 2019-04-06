اليوم.. وزير الآثار يتفقد الديرين الأبيض والأحمر ومتحف سوهاج القومى

سوهاج - محمود مقبول

يستكمل اليوم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بحضور محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولته بسوهاج بزيارة الدير الأبيض والدير الأحمر ومتحف سوهاج القومى.

وتأتى جولة الوزير اليوم بعد سلسلة من الافتتاحات الأثرية والتى كان قد بدأها أمس بمشروع تطوير "أبيدوس" بتكلفة 42 مليون جنيه، وافتتاح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بـ"الأوزيريون" ومبنى خدمة الزائرين وتفقد معبد سيتى الأول، بالإضافة والتى رافقه فيها مجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لعدد 40 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من بينها: إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان وروسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلى ومالطا والفلبين والتشيك وليتوانيا وغيرها، إضافة إلى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديرى المعاهد الأجنبية بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.