اليوم.. بيت الشعر بالأقصر ينظم أول مسابقة إلقاء لطلاب المدارس

الأقصر – أحمد مرعى

ينظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر أول مسابقة لإلقاء الشعر لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، بدءاً من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام اعتبار من الساعة العاشرة صباحا، حيث أكد الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر أن الاختبار سيتم من خلال لجنة تحكيم بحفظ وإلقاء قصيدة "مصر التى فى خاطرى" للشاعر أحمد رامى بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية من خلال حفظ وإلقاء قصيدة "الهوى كل الهوى" للشاعر محمد الفيتورى، وقصيدة "مصر لا تبدأ من مصر القريبة" للشاعر أمل دنقل لطلاب المرحلة الثانوية.

وأضاف الشاعر حسين القباحى لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن المشاركة من خارج محافظة الأقصر والحضور أيام التحكيم أو إرسال فيديو للمتسابق من مكان مفتوح تظهر أبعاده تماماً، وهناك جوائز مادية قيمة لكل مرحلة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على شهادة تقدير وجاهزة مادية قيمتها 1000 جنيه و800 جنيه للمركز الثانى، و700 جنيه للفائز بالمركز الثالث، ويحصل الفائز بالمركز الرابع على جائزة مادية قيمتها 500 جنيه مقدمة من بيت الشعر.

وأوضح مدير بيت الشعر بالأقصر أنه سيتم التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر خلال المسابقة بمعرفة شايب تكلا موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، وذلك من أجل تنمية مواهب الطلاب بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز باحتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات التربية والتعليم وبيت الشعر.