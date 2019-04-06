وذكرت صحيفة "ذا اساهي شيمبون" اليابانية، على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق سوف يحدد الوضع القانوني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش البريطاني عند زيارة كل منهما للآخر لإجراء تدريبات مشتركة ونشر القوات في حال مواجهة الكوارث الطبيعية.



كان الجيش البريطاني قد أجرى ربيع العام الماضي مناورة مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي البحرية في المياه قبالة منطقة كانتو ثم مع قوات الدفاع الذاتي البرية في فصل الخريف.



ويسمح الاتفاق بإجراء مثل هذه التدريبات المشتركة وغيرها من الأنشطة بأسلوب أكثر سلاسة، واتخذت طوكيو بالفعل ترتيبات على مستوى العمل لبدء مفاوضات مع الجانب البريطاني، وفقا للمصادر.



كان من المفترض أن يكون النقاش حول موعد بدء المحادثات في شكل اجتماع "اثنين زائد اثنين" لوزراء الخارجية والدفاع في البلدين 8 أبريل، إلا أن الجانب البريطاني طلب تأجيله بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمغادرته من الاتحاد الأوروبي.