النيابة تستمع لـ3 ضحايا جدد لطبيب المحلة المزيف

كشفت تحقيقات النيابة العامة التى يجريها مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة، عن مفاجآت جديدة فى قضية المتهم مصطفى الرفاعى فتوح 40 سنة حاصل على ثانوية عامة، لقيامه بانتحال صفة طبيب وإجراء عمليات جراحية لعدد من المرضى، والنصب والاحتيال على اخرين بحجة توظيف اموالهم فى تجارة الاجهزة الطبية.

واستمعت النيابة لأقوال 3 ضحايا جدد للمتهم قام بإجراء عمليات جراحية لهم، حيث استمعت النيابة إلى "عزة.ع" والتى أجرى الطبيب المزيف عملية بتر لأصبع القدم اليمنى، وأكدت أن المتهم أجرى لها العملية داخل مستشفى أبو العزم التخصصي.

كما استمعت النيابة للضحية "سارة.ا" من قرية محلة أبو على مركز المحلة، وأكدت أن المتهم قام بإجراء العملية الجراحية لها بمستشفى أبو العزم التخصصي.

وتقدم مواطن يدعى محروس الأشقر من قرية العامرية مركز المحلة، ببلاغ امام النيابة العامة ضد المتهم يتهمه بإجراء عملية "ناسور شرجي" له منذ عامين.

فى الوقت نفسه ناقشت النيابة العامة المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، حول التحريات فى القضية وظروف ضبط المتهم، وأكدت التحريات صحة الوقائع، وقيام المتهم بإجراء العمليات الجراحية للمرضى، والنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على اموالهم.

كما كشف رئيس مباحث الأموال العامة فى المناقشة عن قيام أحد جيران عيادة المتهم بشارع العباسى، أن المتهم استأجر العيادة من الدكتور عبد الرحمن سلام والذى يعمل بالخارج، كعيادة خاصة به، وقام بوضع لافتة باسمه وكان يقوم بإجراء الكشف الطبى على المرضي.