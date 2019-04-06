النيابة الإدارية تحيل موظفين بإدارة شرق شبرا الصحية للمحاكمة لتزويرهما أوراق

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 من المختصين بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة العاجلة ، وهم كلٍ من " رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية، و3 من مفتشى الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية "، وذلك على خلفية التزوير فى فحص حرز ظاهرى فى القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة، ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة للاستهلاك الآدمى على خلاف الحقيقة.

باشرت نيابة شبرا الخيمة الإدارية القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم 984 لسنة 2018 من قبل كلا من المستشار محمد الدكروني، وإشراف المستشار شريف علي عبده نائب مدير النيابة، بناء على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية، فيما نسب الي كل من رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية، و ثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الادارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة، وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم بتاريخ 1 نوفمبر من العام الماضى في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة، ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة، وبعد ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملى لعينات منها .

وكشفت التحقيقات عن قيام شرطة التموين بالقليوبية، بضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين بمنطقة بشبرا الخيمة، حيث تم تحرير محضر برقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ 30 أكتوبر من العام الماضى، حيث جاء كتاب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، والذي يحوي تقريرا فنيا بيطريا مؤرخا بنفس التاريخ، والمعد بمعرفة لجنة من المديرية المذكورة ومن مباحث تموين القليوبية، متضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري على كميات السمك المضبوطة، حيث تبين أن جميع المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية، مع وجود سائل مصلي نتيجة سوء التخزين، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي أو الحيواني .

فيما قامت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية بتشكيل لجنة من المتهمين آنفي الذكر لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، إلا أن المتهمين قاموا بتضمين محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم اول شبرا الخيمة المحرر بمعرفتهم بتاريخ 1 نوفمبر من العام الماضى صلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية المملوكة لأحد المواطنين للاستهلاك الآدمي ظاهريا، واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وذلك على خلاف الحقيقة والواقع، وبد ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري السابق لها بمعرفة مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة شرطة تموين القليوبية في 30 أكتوبر من نفس العام، ومن خلال الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان في 5 نوفمبر من نفس العام، حيث أن النيابة قررت بسحب عينات من المضبوطات وإراسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بمحافظة القليوبية لتحليلها معمليا والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

فيما جاء تقرير فحص عينات المحرر بمعرفة وحدة خدمات صحة الحيوان بمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية منتهيا إلى أن جميع عينات الاسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة، مع تغير في الرائحة ووجود قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات،وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.