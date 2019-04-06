video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصرى أبو دم خفيف.. نجيب ساويرس: الزواج مشروع فاشل ومصر ساكنة فى قلبى

السبت، 06 أبريل 2019 01:41 م
المصرى أبو دم خفيف.. نجيب ساويرس: الزواج مشروع فاشل ومصر ساكنة فى قلبى المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

دخل المهندس نجيب ساويرس، فى ردود مازحة مع متابعيه عبر تويتر، مؤكدا أن محبة الناس هى أكثر شيئا يسعده.

Capture
 

وقال ساويرس، "أحسن كلمةً قرأتها اليوم.. كل فرحة تصنعها لغيرك ستعود إليك، الكلمة لحسين الجسمى المطرب الإماراتى المحب لمصر واللى مصر بتحبه"، ليرد عليه أحد المتابعين "طب متفرحنى بشغلانه فى سويسرا يا ريس"، ليرد ساويرس: "اشمعنى سويسرا يعنى؟"، ليجيب الطالب: "هتمرد على النعمة.. هتهالى فى مصر وأنا راضى، الكلية ممرمطانى".

4
3
 

كما رد متابع آخر، "وهى مصر اللى بتتكلم نيابة عنها دى ساكنة فين، فى التجمع ولا جاردن سيتى ولا فى الجونة"، ليرد ساويرس "ساكنة فى قلبى".

2
 

كما أجاب ساويرس على سؤال أحد المتابعين الذى سأله "هو إيه أكتر شيء بيسعدك ويفرحك بعيدا عن جنى المال؟، فكان رد رجل الأعمال، "محبة الناس"، وأجاب على سؤال "مين أغلى اسم على قلبك"، "أنسى.. والدى وابنى"، كما رد ساويرس مازحا على طلب أحد المتابعين، الذى قال له "ماتفرحنى وتمول مشروع جوازى"، ليرد ساويرس: "مشروع فاشل".

22

 

من ناحية أخرى قدم المهندس نجيب ساويرس، اعتذاره للدكتور أيمن أبو المجد، ابن الدكتور الراحل أحمد كمال أبو المجد، لعدم حضور الجنازة لتواحده فى رحلة علاج مع والده خارج مصر، وقال ساويرس "كان له محبة خاصة عندى لأنه صاحب مبادئ راسخة، بشوش دائما و متسامح وحكيم، أعتذر عن عدم حضور الجنازة لوجودى مع والدى للعلاج بالخارج، له الرحمةً و لكم العزاء".

11
 

فيما رد عليه الدكتور أيمن أبو المجد، قائلا: "أشكرك على شهادتك الصادقة عن الوالد، أتذكر هذا الاتصال جيدا حيث كان أثناء حظر التجول وكلفنى بالاتصال بك وهو يكتب باقى الأسماء"، مضيفا: رحمه الله كان دائما يقول: "ربنا مش حيدخل حد الجنة لو كان مكشر و غلس، لذلك كان مصدر بهجة  وسعادة دائما".

12
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس عن "بريكست": لماذا لا نعود إلى الشعب لإجراء استفتاء ثانٍ؟

نجيب ساويرس يستحوذ على "النيل للسكر" بقيمة 3.7 مليار جنيه

اليوم السابع بلس

نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس

الزواج

مصر

اخبار منوعات




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة