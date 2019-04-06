المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان يوجه الشكر لباكستان لدعمها عملية المصالحة

إسلام آباد أ ش أ

وجه المبعوث الأمريكى الخاص للمصالحة فى أفغانستان زلماى خليل زاد ، الشكر إلى باكستان على ما بذلته من جهود لدعم عملية السلام الأفغانية الجارية.

وأعرب زاد عن تقديره لباكستان لتأكيدها مجددًا على أن "الأفغانيين وحدهم" من سيحددون مستقبلهم ، منوهًا أيضًا عن أن هناك دائمًا المزيد من العمل الذى يتعين انجازه بشأن هذا الصدد، وذلك فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، معلنًا خلالها أيضًا ختام زيارته لإسلام باد التى استمرت يومين.

ولفتت الشبكة الباكستانية إلى أن باكستان والولايات المتحدة عقدتا محادثات أمس الجمعة على مستوى الوفود بوزارة الخارجية بالعاصمة إسلام آباد، وناقشا التقدم التى تم احرازه بشأن عملية السلام الأفغانية.