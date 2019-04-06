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القوات الخاصة الليبية تدفع بتعزيزات ضخمة لمحاور القتال فى العاصمة طرابلس

السبت، 06 أبريل 2019 05:50 م
القوات الخاصة الليبية تدفع بتعزيزات ضخمة لمحاور القتال فى العاصمة طرابلس القوات الليبية امام مطار طرابلس
كتب : أحمد جمعة
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دفعت قوات الجيش الوطنى الليبى بمزيد من التعزيزات العسكرية وخاصة من القوات الخاصة إلى محاور القتال فى العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأعلن المكتب الإعلامى قوات الصاعقة الليبية فى بيان صحفى، السبت، أن قوات الصاعقة دفعت بتعزيزات كبيرة من القوات إلى محاور القتال فى طرابلس لتحرير العاصمة من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

 

وفى سياق متصل، أعلنت قوات الجيش الليبى سيطرتها على مطار طرابلس العالمى فى العاصمة، وذلك بعد معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة التى تنتشر فى طرابلس.

 

ونشر المكتب الإعلامى لخلية الإعلام الحربى مقطع فيديو يبرز دفع قوات الجيش الليبى بمزيد من التعزيزات العسكرية الضخمة إلى العاصمة طرابلس، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها قوات الجيش للقضاء على الإرهابية وعودة سيادة الدولة على مؤسساتها.


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