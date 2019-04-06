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القبض على عاطل للاتجار فى المخدرات وبحوزته 18 طربة حشيش بالبحيرة

السبت، 06 أبريل 2019 09:10 م
القبض على عاطل للاتجار فى المخدرات وبحوزته 18 طربة حشيش بالبحيرة حبس
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش بمركز المحمودية.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد ورد إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين ورود معلومات بقيام " ه ر م " 35 سنة بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز المحمودية والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات برئاسة العقيد حسام عبده بالتعاون مع مباحث مركز المحمودية برئاسة الرائد كريم الخولى من ضبط المتهم وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحوزته للمخدر المضبوط والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم تحريرالمحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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