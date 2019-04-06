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القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى خلال حملة أمنية بطنطا

السبت، 06 أبريل 2019 10:55 ص
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى خلال حملة أمنية بطنطا متهم - أرشيفية
الغربية ــ محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

 
تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقه له من ضبط "أ م ح" 33 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الجلاء التابعة لقسم ثان، وبحوزته 53 قطعة حشيش، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي.
 
تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتتولي التحقيق.
 
 

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